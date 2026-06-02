La inflación en Paraguay fue del 0,1 % en mayo pasado por bajas en los bienes importados

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo fue igualmente superior al 0 % observado en el mismo periodo de 2025, según un reporte del Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta forma, la inflación acumulada de enero a mayo ascendió al 2,2 %, y la interanual (mayo de 2025 a mayo de 2026) se situó en 2,4 %.

En mayo subieron los precios de la carne vacuna, menudencias vacunas, lácteos, aceites y hortalizas, señaló el ente oficial.

También los combustibles, que Paraguay debe importar para cubrir su demanda global, se encarecieron un 0,9 %.

Por el contrario, bajaron los precios de los automóviles y algunos electrodomésticos, además de las frutas frescas (-10,4 %), café (-5,1 %) y huevo (-3,8 %).

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El BCP atribuyó la baja en el costo de los artículos importados a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense.

El dólar se cotizó el 30 de abril pasado en 5.977 guaraníes, el nivel más bajo en siete años.

La moneda local se apreció un 21 % interanual al cierre de abril pasado.

El BCP proyecta para este año una inflación del 3,5 %, después de que cerrara en 2025 en el 3,1 %.