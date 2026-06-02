Machado defiende una transición "pacífica, creíble y disciplinada" en Venezuela

"Un país que emerge de la represión, la destrucción institucional y el colapso económico necesita orden. Necesita una transición que sea pacífica, creíble y disciplinada. Por eso reconocemos el valor estratégico del marco impulsado por el Gobierno de EE.UU., centrado en la estabilización institucional, la reconstrucción económica y social, y la transición democrática", dijo Machado en su intervención en el Foro de la Libertad de Oslo.

En opinión de Machado, "Venezuela necesita gobernabilidad", con la reconstrucción de las instituciones, el restablecimiento del funcionamiento del país y la creación de unas bases de una sociedad democrática y libre en la que "el poder esté limitado por la ley, las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos y el Estado esté al servicio de la nación".

"Eso requerirá disciplina. Requerirá acuerdos. Requerirá coaliciones lo suficientemente amplias para gobernar y lo suficientemente sólidas para impulsar las reformas necesarias. Requerirá el valor de sentarse a la mesa con personas que piensan diferente y, aun así, encontrar puntos en común al servicio del país", afirmó.

Machado defendió el "manifiesto de Panamá" presentado hace unos días por el sector mayoritario de la oposición venezolana, en el que se propone una negociación política con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el acompañamiento de EE.UU.

La negociación sería liderada por la propia Machado, galardonado el año pasado con el Nobel de la Paz, y su objetivo principal es celebrar elecciones presidenciales con observación internacional.

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Esta es la manera de transformar el mandato de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que se dio a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, según la oposición, en una transición pacífica, ordenada y democrática.

"Si el camino hacia una solución pacífica, negociada y democrática requiere volver a las urnas bajo condiciones verdaderamente libres y justas, entonces estamos preparados", afirmó Machado, que se mostró convencida de que "el pueblo venezolano ratificará su mandato y que, bajo condiciones libres y justas, lo hará con una fuerza aún mayor".

La nobel de la paz sostuvo que una transición exitosa debe plasmarse en un acuerdo nacional, y "ningún acuerdo nacional puede perdurar en Venezuela a menos que la gente esté en el centro", subrayó la líder opositora, que reiteró que "pronto" regresará a su país.

Machado señaló que el camino "largo, doloroso y extraordinario" de su país "hacia la libertad" ha entrado en su fase "final y definitiva".

La captura en enero pasado por parte de EE.UU. del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro abrió "una nueva realidad política" en la que la gente "ha empezado a pensar no sólo en la supervivencia, sino también en su futuro".

"El miedo no ha desaparecido, la represión no ha terminado, las estructuras de control no se han desvanecido, pero algo profundo ha cambiado", afirmó Machado, quien la víspera se reunió con el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

La dirigente opositora regresó a Oslo cinco meses después de haber salido en un viaje complicado de Venezuela, donde había vivido en la clandestinidad con el fin de recoger el Premio Nobel de la Paz, el cual sin embargo no pudo recoger a tiempo en persona, algo que hizo en su lugar su hija, Ana Corina Sosa.

Pocas semanas después, el 15 de enero entregó al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".

El Instituto Nobel Noruego recordó entonces que el premio es inseparable del ganador e intransferible.