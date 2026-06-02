Maestros y médicos públicos protestan en Honduras por ajustes salariales y despidos

En Tegucigalpa, los docentes, convocados por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), se manifestaron frente a la Casa Presidencial, fuertemente resguardada por las fuerzas de seguridad, para presionar por el desembolso de los incrementos.

La presidenta del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah), Grace Rodríguez, denunció ante los periodistas que, pese a que el presupuesto para el reajuste ya fue aprobado, el Ejecutivo no ha cumplido con el compromiso pactado.

Las movilizaciones se replicaron en San Pedro Sula (norte), la segunda ciudad más importante del país, donde los manifestantes marcharon por un bulevar, mientras que en Catacamas, departamento de Olancho (este), y en Atlántida (Caribe) se registraron bloqueos de carreteras.

A la presión magisterial, que ha dejado a miles de alumnos sin clases en el sistema público, se sumaron cientos de médicos que mantienen "asambleas informativas" —paros parciales de labores— en los hospitales estatales en protesta por el despido de algunos compañeros.

El delegado del Colegio Médico de Honduras (CMH) en San Pedro Sula, Wilmer Madrid, lamentó que las autoridades no hayan respondido a un pliego de peticiones presentado desde antes de la Semana Santa, el cual incluye el reintegro inmediato del personal destituido.

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Por su parte, el ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, afirmó que las medidas de presión carecen de fundamento legal y económico, y sugirió que responden a intereses partidarios.

"No se justifican estas tomas, no se justifica el paro de labores a nivel nacional (...). No hay voluntad de solucionar nada si el cierre de sus asambleas informativas concluye con consignas políticas e ideológicas", subrayó Argueta en declaraciones a la radio HRN de Tegucigalpa.

Argueta aseguró que el gremio magisterial tiene sus "salarios al día" y detalló que en un plazo de ocho días se hará efectivo el pago del décimo cuarto sueldo, seguido por el salario ordinario de junio una semana después.

Respecto a la crisis hospitalaria, el funcionario señaló que la Secretaría de Salud mantiene las "puertas abiertas" al diálogo, pero aclaró que los médicos despedidos no cumplían con los requisitos de ley o desempeñaban interinatos sin soporte procedimental.

El ministro recordó que existía un compás de espera acordado para una reunión bilateral el próximo 28 de junio, un plazo que, según el Gobierno, fue "irrespetado" por el Colegio Médico.

El Ejecutivo reiteró su llamamiento a ambos gremios para deponer las acciones de protesta, argumentando que los bloqueos de vías públicas y la interrupción de servicios asistenciales "solo afectan a los estudiantes, a los pacientes y a la economía diaria de la ciudadanía".