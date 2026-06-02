Maldivas restringirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

"De cara al futuro, tenemos la intención de tomar las medidas necesarias para restringir el acceso a determinadas plataformas de redes sociales a los menores de 16 años, ya sea sancionando a las empresas que gestionan las aplicaciones o implementando normas utilizadas en Australia", declaró el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, en una rueda de prensa.

Muizzu justificó la medida en un aumento de riesgos como el ciberacoso y el acoso sexual en línea, y señaló que el proyecto legislativo incluirá consultas públicas para gestionar la implementación en los próximos meses.

El país insular, de mayoría musulmana, se une así a una marea que ya ha recorrido todo el Sudeste Asiático, tras haber vivido episodios de fuerte conmoción interna como el desmantelamiento, en 2024, de una red criminal en Telegram que empleaba perfiles falsos para conseguir imágenes íntimas de menores y chantajearlos.

Según indicó, el Ejecutivo estudia mecanismos similares a los de la ley australiana, donde la responsabilidad de impedir el acceso de los menores recae sobre las plataformas tecnológicas, que pueden enfrentarse a sanciones millonarias en caso de incumplimiento.

Después de que Australia se convirtiera en diciembre de 2025 en el primer país en aplicar una prohibición nacional del acceso a redes sociales para menores de 16 años, varios países han anunciado o estudian medidas similares, entre ellos Noruega, Dinamarca, Francia, España, Polonia y Malasia.

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Meta anunció en mayo que ampliará el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea para detectar con mayor exactitud cuentas que puedan pertenecer a menores, analizando imágenes y vídeos en busca de pistas visuales sobre indicadores como la altura o la estructura ósea.

El Gobierno maldivo se convirtió en noviembre de 2025 en el primer país del mundo en imponer una prohibición generacional del tabaco, al vetar la compra, venta y consumo de estos productos a todas las personas nacidas a partir de 2007.