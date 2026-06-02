Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar inteligencia china y rusa

Rubio, de origen cubano, realizó estas declaraciones durante una audiencia en el Senado, al ser preguntado por la decisión de la Administración de Donald Trump de mantener a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo.

La anterior Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) había retirado a la isla de esa lista de sanciones en los últimos días de su mandato, una decisión que Trump revirtió tras ser investido, algo que Cuba denuncia que no tiene fundamento.

"Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba", afirmó Rubio, quien citó como ejemplo los grupos colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC y sus disidencias.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que la isla "continúa albergando una cantidad considerable de instalaciones de inteligencia para la recopilación de información en nombre de China y Rusia".

"Si se observa la región y se examinan todas estas organizaciones terroristas de izquierda y marxistas, se puede ver que, en muchos casos, Cuba ha patrocinado el terrorismo y respaldado a esos grupos", insistió.

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Desde la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela, la Administración de Donald Trump ha aumentado la presión sobre Cuba, con un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica de la isla y con varias amenazas de "tomar el control" del país.

Washington y La Habana han tenido algunos contactos para negociar una salida a este conflicto, mientras Cuba subraya que los cambios en el país solo los puede decidir el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar.