Milán sube un 1,61 % ante esperanza de acuerdo en Irán y resultados de Stmicroelectronics

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share ganó el 1,57 % hasta llegar a los 53.270,55 enteros.

Durante la jornada festiva en Italia hubo un menor intercambio de acciones: 350 millones por un valor de 3.299 millones de euros (3.839 millones de dolares).

El parqué milanés fue el mejor de Europa sobre todo impulsado por la subida de 15,11 % de Stmicroelectronics, que revisó al alza sus previsiones sobre los centros de datos y los ingresos previstos para 2026 pasan de 500 millones a 1000 millones y podrían duplicarse en 2027, explicó el grupo en un comunicado.

Entre los mejores, después de la tecnológica, estuvo el grupo de cables submarinos Prysmian, que ganó el 3,58 % y los energéticos Saipem, que sumó el 2,24 % y Tenaris que subió el 2,08 %.

Mientras que entre los mejores también el banco Unicredit, que ganó el 1,67 %, después de que comunicó que alcanzó una participación directa del 34,35 %, del precedente 26,7 % en el alemán Commerzbank, un mes después de haber iniciado su oferta de adquisición.

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Mientras cerraron en rojo Avio, que se dejó el 2,94 %; Fincantieri, que bajó el 2,68 %; Diasorin, el 1,67 % y Inwit, el 1,51 %.