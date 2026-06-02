Municipio de Quito moderniza su monitoreo sísmico para reforzar la gestión de riesgos

El convenio, denominado 'Fortalecimiento del Monitoreo y Conocimiento del Riesgo Sísmico en el Distrito Metropolitano de Quito', fue firmado entre la administración y la universidad el pasado 27 de mayo en el marco del Plan Metropolitano de Gestión Integral del Riesgo de Desastres.

El acuerdo contempla planificación técnica y financiera para reforzar el monitoreo sísmico, la evaluación de intensidades, la generación y aplicación de información técnica, así como la coordinación entre las entidades involucradas ante eventuales sismos en la ciudad.

La iniciativa contará también con la participación del Cuerpo de Bomberos de Quito y del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, y permitirá adquirir diez acelerógrafos y cuatro sismógrafos, además de desarrollar una aplicación móvil para levantar y gestionar información.

La secretaria general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Carolina Andrade, agradeció la cooperación del Instituto Geofísico y destacó que aunque "la cooperación no evita que ocurra un sismo", sí fortalece la capacidad de Quito para responder ante tal amenaza.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

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Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.