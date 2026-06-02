OPS insta a reforzar las medidas en respuesta al sarampión de cara al Mundial de fútbol

En una alerta emitida el pasado 29 de mayo, la OPS recomendó a los países de la región revisar el desempeño de sus sistemas de vigilancia del sarampión y la rubéola, así como las coberturas de vacunación, para identificar las áreas con mayor riesgo e implementar acciones preventivas.

"Específicamente, y en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como de otros eventos de concentración masiva, los países deben aumentar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia", señaló la OPS en la alerta.

La entidad sugiere aconsejar a todas las personas de seis meses de edad o más, que no puedan acreditar dos dosis de vacuna o evidencia de inmunidad, a recibir una dosis contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente con al menos dos semanas de antelación al viaje.

Además, recomienda a los países proporcionar material informativo claro sobre estas enfermedades antes de la partida, detallando síntomas como fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal, conjuntivitis, dolor articular e inflamación de ganglios linfáticos.

Según recuerda la OPS en un comunicado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó 184.489 casos de sarampión en 155 estados miembros, entre el 1 de enero y el 13 de mayo, de los cuales 100.239 (54,3 %) fueron confirmados.

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En América se han confirmado 20.521 casos y 25 muertes en 2026, cifra que representa un aumento de cuatro veces en comparación con los 5.123 casos registrados durante el mismo periodo de 2025 y ya supera el total reportado en todo ese año.

En Estados Unidos en concreto, a fecha del 28 de mayo, se notificaron 1.983 casos de sarampión en 2026, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.