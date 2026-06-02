Perú reafirma en París su apuesta por la OCDE y defiende cooperación en Latinoamérica

"Convencido de que la cooperación multilateral es esencial para construir una región más resiliente e integrada, reafirmamos nuestro compromiso con el proceso de adhesión a la OCDE y con los valores que promueve como política de Estado, orientado a fortalecer instituciones, impulsar economías más productivas y construir sociedades más inclusivas", manifestó Arroyo en París.

El dirigente peruano se expresó así en su discurso de clausura del 18º Foro Económico para Latinoamérica y el Caribe, que se celebró hoy en la sede de la OCDE y que coincidió con el décimo aniversario del Programa Regional de este organismo para América Latina y el Caribe, una iniciativa que ha tenido un valor "especial" para Perú, que ejerció junto con Chile la primera copresidencia del programa entre 2016 y 2019.

Arroyo afirmó que esa experiencia permitió a Perú contribuir a la definición de las prioridades estratégicas del mecanismo y profundizar su relación con la OCDE, organismo al que actualmente aspira a incorporarse como miembro.

Indicó que Perú avanza en iniciativas vinculadas a la conectividad, la transición energética, la modernización productiva y la actualización de los marcos regulatorios con el objetivo de promover una economía más competitiva y transparente.

En su intervención, destacó que el proceso de adhesión a la OCDE ha contribuido al fortalecimiento institucional del país mediante el trabajo conjunto en áreas como desarrollo regional, formalización laboral, agricultura, pesca, política regulatoria, competencia, digitalización, integridad y sostenibilidad ambiental

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Más allá, sostuvo que la cooperación con la organización ha fortalecido también la articulación con otros mecanismos regionales, entre ellos la Alianza del Pacífico y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), favoreciendo la inserción internacional de América Latina durante la última década.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú advirtió de que América Latina enfrenta el reto de adaptarse a profundas transformaciones económicas, tecnológicas y geopolíticas, aunque cuenta con ventajas comparativas relevantes, entre ellas la disponibilidad de recursos naturales, el potencial en energías renovables y el desarrollo de ecosistemas de innovación.

No obstante, señaló que persisten desafíos estructurales como la baja productividad y la limitada diversificación económica, factores que continúan afectando la competitividad regional y su participación en las cadenas globales de valor.

El jefe del Gabinete peruano consideró prioritario impulsar reformas para mejorar la infraestructura, acelerar la adopción tecnológica y fortalecer capacidades productivas, además de promover alianzas entre los sectores público y privado que faciliten la inversión y la innovación.

Arroyo también destacó el papel de los organismos financieros multilaterales y de los bancos de desarrollo para movilizar recursos, estructurar proyectos y atraer capital privado en un contexto de restricciones fiscales y crecientes demandas sociales y ambientales.