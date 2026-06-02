Precandidato a alcalde de municipio en Paraguay denuncia un ataque a tiros

Asunción, 2 jun (EFE).- Un precandidato a alcalde en Paraguay fue víctima de un ataque a tiros en el departamento de Alto Paraná (este), denunció este martes la víctima, quien fue agredido junto a su conductor, cuando faltan cinco días para las elecciones internas en las que los partidos designarán a sus aspirantes en los comicios municipales de octubre próximo en el país.