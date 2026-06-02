¿Quienes son las mujeres con altos cargos en el Vaticano?

Alvarado sustituye al actual prefecto, el laico Paolo Ruffini, y aunque no será la única prefecta, sí que dirigirá su dicasterio en solitario, ya que el papa Francisco eligió a la religiosa Simona Brambilla para dirigir el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, pero junto al cardenal español Ángel Fernández Artime, nombrado proprefecto.

Durante el pontificado del papa Francisco, el número de mujeres empleadas en el Vaticano aumentó notablemente, pasando del 19% al 24% de los 4.000 empleados totales. El porcentaje de mujeres que trabajan para la Curia romana, es decir los dicasterios (ministerios) que componen el Gobierno vaticano, son cerca del 26 %.

El primer gran paso fue el nombramiento como directora de los Museos Vaticanos de Barbara Jatta en 2017. Desde entonces se han nombrado subdirectoras de la oficina de prensa del Vaticano como la española Paloma García Ovejero y sus sucesoras.

El 13 de febrero, León XIV eligió a la religiosa Nina Benedikta Krapić como subdirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede, en sustitución de la laica brasileña Cristiane Murray, que había ocupado el cargo desde julio de 2019.

Aunque siguen siendo muy pocas en la Curia, cinco mujeres han ostentado el cargo de subsecretaria y una el de secretaria de departamento. Sólo Alvarado es laica.

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La Secretaría General del Sínodo de los Obispos, por ejemplo, cuenta con una subsecretaria, la hermana Nathalie Becquart, que desempeña su cargo desde 2021.

El papa León XIV también nombró la religiosa italiana Tiziana Merletti secretaria del dicasterio de Institutos de Vida Consagrada.

A día de hoy este dicasterio está dirigido por la prefecta, Simona Brambilla, quien fue de hecho la primera mujer en ocupar el cargo de prefecta de un dicasterio o 'ministerio' vaticano, elegida por el papa Francisco.

León XIV también nombró a Brambilla miembro de la Comisión para Asuntos Confidenciales, organismo que determina caso por caso qué actos jurídicos, económicos o financieros deben mantenerse confidenciales.

La primera secretaria de un dicasterio fue la también religiosa Alessandra Smerilli, nombrada en agosto de 2021 en el de Servicio y el Desarrollo Humano Integral.

Además, Francisco nombró a la primera mujer presidenta de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Comisión Pontifica de la Ciudad del Vaticano a la también monja Raffaella Petrini.

León XVI tuvo incluso que emitir un documento en el que se deroga la ley por la que sólo los cardenales podían formar parte y presidir la Comisión Pontifica de la Ciudad del Vaticano, lo que permite legalmente que la religiosa siga en su cargo.