Reclaman una política exterior feminista contra recortes y por la paz y democracia

En la inauguración de la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, apremió a poner en marcha este rumbo feminista "para cambiar el mundo y que sea un sitio pacífico, justo y democrático".

Este encuentro, que durante dos días convierte a Madrid "en capital mundial de la igualdad", tiene un primer objetivo, según dijo Albares, que es lograr que todos estos mensajes lleguen especialmente a los lugares "donde quieren a las mujeres silenciadas", como es el caso de Afganistán, subrayando que "nunca" abandonarán a las mujeres y niñas afganas.

Durante la inauguración del encuentro, en el que participan 60 gobiernos -aunque sólo están las ministras de Exteriores de Colombia y Andorra y la de Igualdad de República Dominicana- y más de 140 entidades de la sociedad civil, los directores de varias agencias de la ONU presentes en el acto también alertaron sobre los ataques al avance de las políticas de género y los recortes a la financiación de organismos y ONG de derechos de la mujeres.

"En un momento en que hay muchas otras prioridades que compiten por la atención (...) se quita la financiación a organizaciones de defensa de derechos de las mujeres en todas las regiones del mundo". Este ataque no es un efecto secundario de la erosión de la democracia, sino que nos alerta de la erosión de la democracia", advirtió la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

Por su parte, la directora ejecuutiva del Fondo de la ONU para la Población (UNFPA), Diene Keita, apuntó que "en todo el mundo estamos viendo esfuerzos para debilitar las instituciones multilaterales", pero recordó que "la historia nos demuestra que cuando se socavan los derechos, la paz es más frágil".

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"Las necesidades aumentan, las presiones aumentan... Tiene que haber unidad como una disciplina de valor. Como dice el dicho español: la únión hace la fuerza. Tenemos que mantenernos firmes y unidos defendiendo la dignidad humana, la libertad y la igualdad", agregó Keita.

Con el foco en la igualdad, el ministro español advirtió de que ésta no será real mientras las mujeres ocupen sólo el 27 % de los escaños parlamentarios; las mujeres ganen un 20 % menos que los hombres, incluso en los países más avanzados; y mientras exista un 'techo de cristal' que sólo permite que apenas un 30 % de los puestos directivos sean ocupados por mujeres.

"Ya hay una situación de alarma, ahora mismo las mujeres ocupan solo el 24 % de puestos ministeriales de todo el mundo", añadió Bahous, quien recordó que el año pasado se registró por primera vez en muchos años de progresos, un descenso de esa cifra.

En este contexto, los recortes de ciertos gobiernos a ayudas tanto nacionales o internacionales para atender a mujeres solo agravan la situación. Bahous recordó que el 51 % de organizaciones de mujeres en el mundo han tenido que reducir programas e incluso pueden estar en riesgo de cierre permanente por esos recortes en ayudas.

Ante este escenario, Albares insistió en que la política feminista es una prioridad de la acción exterior de España, recordando que su ministerio ha presentado la primera estrategia de cooperación feminista y un nuevo plan de mujeres paz y seguridad.

Con el lema "construyendo democracia", esta V Conferencia, que toma el testigo de París, quiere decir "bien alto", señaló el ministro, que la igualdad "es la causa más justa de la humanidad" y que la democracia no es completa si no es igual para todos.

Además, en miras de la próxima elección de la persona que sustituya a António Guterres, todos los asistentes abogaron porque sea una mujer la próxima secretaria general de la ONU.