Restricciones a periodistas aumentaron durante las elecciones presidenciales en Colombia

La organización registró 59 casos, que considera "agresiones", relacionados con la campaña y la jornada electoral entre enero y mayo de este año, cifra que contrasta con los 18 hechos reportados en el mismo período de las presidenciales de 2022 y que, según la entidad, supone un aumento del 227 %.

Solo durante la primera vuelta presidencial del pasado domingo, la Flip documentó ocho incidentes que afectaron el trabajo de periodistas, la mayoría relacionados con obstrucciones al cubrimiento en puestos de votación.

La organización atribuyó parte de estas situaciones a la aplicación de normas emitidas por el Ministerio del Interior sobre el uso de cámaras en los centros de votación, que, según señaló, generaron confusión entre funcionarios electorales y miembros de la fuerza pública encargados de garantizar el orden durante la jornada.

"La falta de claridad en estos lineamientos generó confusión entre funcionarios e integrantes de la fuerza pública, quienes en distintos casos exigieron arbitrariamente acreditaciones (...) restringieron el cubrimiento periodístico o cuestionaron el trabajo de los comunicadores", indicó la Flip en un comunicado.

De acuerdo con la organización, varios de los incidentes reportados estuvieron relacionados con restricciones a la toma de fotografías y videos en puestos de votación, pese a que los periodistas se encontraban identificados con sus respectivos carnés de prensa.

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Ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, la organización pidió al Ministerio del Interior emitir una aclaración sobre las normas aplicables al trabajo periodístico en los puestos de votación.

En particular, la Flip solicitó precisar los alcances de las disposiciones relacionadas con el uso de cámaras, celulares y otros dispositivos de registro dentro y en los alrededores de los centros electorales, con el fin de evitar interpretaciones que puedan limitar el trabajo de la prensa.

La organización también hizo un llamado a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que disputarán la segunda vuelta, para que asuman un compromiso con la protección de la libertad de prensa, eviten estigmatizar a los medios de comunicación y promuevan entre sus seguidores el respeto por el trabajo periodístico.

"Quienes aspiran a ejercer la Presidencia, el cargo más importante de la Nación, no pueden estigmatizar a la prensa y deben rechazar cualquier agresión en su contra", manifestó la organización.