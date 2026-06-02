R.Unido espera reducir en un 87 % los gases de efecto invernadero en el periodo 2038-2042

Esta reducción con respecto a los niveles de finales del siglo pasado supone el camino hacia la eliminación total de la contaminación climática para 2050, conocida como "cero neto", y está en línea con el asesoramiento que ha recibido del llamado Comité de Auditoría Ambiental y el Comité de Cambio Climático.

En un comunicado, el Gobierno subraya que, en virtud de una serie de análisis, una economía centrada en el recorte de las emisiones genera más de un millón de empleos en el Reino Unido y aporta 105.000 millones de libras (120.750 millones de euros) a la economía británica, por lo que se consolida como uno de los sectores de mayor crecimiento.

Mientras el Reino Unido afronta el impacto del alza en los precios de los combustibles fósiles por la guerra en Irán, las autoridades están comprometidas a alejarse de la volatilidad de los mercados de estos combustibles, agrega la nota.

El anuncio de hoy para el periodo comprendido entre 2038-2042 -conocido como el presupuesto de carbono- se conoce en medio de una creciente división entre los políticos sobre las medidas para hacer frente a la crisis climática, ya que partidos como el populista de derecha Reform UK y los conservadores están a favor de abandonar la política de emisiones cero y fomentar la extracción de petróleo y gas en el mar del Norte, ahora en moratoria.

Según los expertos, para alcanzar el objetivo cero será necesario que los hogares sustituyan el gas por calderas no contaminantes, que haya un cambio hacia automóviles y furgonetas eléctricos y se consuma menos carne de vacuno y productos lácteos.

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El ministro británico de Energía, Ed Miliband señaló hoy que, ante una crisis de combustibles fósiles, "la única manera de proteger las finanzas familiares y empresariales es impulsar la generación de energía limpia y nacional bajo nuestro control. Lo logrado hasta ahora por empresas y comunidades de todo el país es un gran ejemplo de éxito británico: reducción de costes mediante la modernización de viviendas y apoyo a las empresas británicas".

Entre las medidas tomadas hasta ahora figura el cierre, en octubre de 2024, de la última central eléctrica de carbón en Ratcliffe-on-Soar (este de Inglaterra), mientras que se aprobó la legislación para fundar la empresa pública de energía limpia -Great Britain Energy-, destinada a acelerar la inversión en tecnologías renovables.

Además, se han impulsado planes para instalar paneles solares en edificios públicos, como escuelas y hospitales.