Rusia multa a Telegram por segunda vez en la semana por eliminar contenidos prohibidos

"La corte impuso la pena administrativa de una multa de 3,8 millones de rublos", informó el Tribunal Taganski de la ciudad de Moscú, citado por la agencia rusa Interfax.

La Justicia rusa declaró a la red culpable de no eliminar informaciones consideradas ilegales en Rusia tras la correspondiente solicitud de las entidades reguladoras rusas.

La semana pasada Telegram fue multado con 7 millones de rublos (unos 98.500 dólares) por la misma razón.

Durante el último año la red de mensajería ha sido multada con más de 100 millones de rublos (cerca de 1,4 millones de dólares), en la mayoría de los casos por incumplir esta norma.

El pasado 10 de febrero el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, denunció que la red seguía sin cumplir las exigencias de las autoridades, por lo cual se mantendría el bloqueo "con el fin de lograr el cumplimiento de la legislación rusa y garantizar la protección de los ciudadanos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el regulador exigió a la popular red de mensajería, que hasta hace poco contaba con unos 100 millones de usuarios en este país, borrar más de 35.060 contenidos ilegales, que incluirían materiales relacionados con la pornografía ilegal.

Las autoridades rusas también exigieron a Telegram eliminar 35.500 materiales vinculados al uso de VPN (herramientas para ocultar la dirección IP real) para acceder a sitios bloqueados en Rusia.

Las autoridades justifican el bloqueo de Telegram con el deseo de minimizar los casos de reclutamiento de personas para cometer distintos delitos que se realizan a través de esa popular aplicación.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, acusa, por su parte, a las autoridades, de censurar la libertad de expresión.

Los expertos aseguran que es muy difícil bloquear el servicio de mensajería en un 100 %, algo que Rusia ya intentó en el pasado y a lo que tuvo que renunciar, pero su mal funcionamiento puede obligar a los usuarios de Telegram a mudarse a otras plataformas promovidas por el Estado ruso.