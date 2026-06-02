Se eleva a 3.468 el total de fallecidos al cumplirse tres meses de conflicto en el Líbano

"El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 2 de junio es el siguiente: 3.468 muertos y 10.577 heridos", informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Este martes, el Líbano e Israel comenzaron una nueva ronda de diálogo directo en Washington, parte de unas conversaciones a las que se opone el grupo chií libanés Hizbulá y que continúan en marcha pese a las crecientes violaciones del alto el fuego en vigor.
Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que tanto Hizbulá como Israel habían expresado su disposición a frenar las hostilidades.
Sin embargo, ambos continuaron con sus ataques mutuos, a la espera de que las negociaciones sigan mañana, miércoles, con el objetivo de consolidar la medida anunciada por Trump y de consensuar una salida no militar al conflicto.