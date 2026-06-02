Trump redobla la presión sobre Brasil en plena pugna electoral entre Lula y Bolsonaro

En menos de un mes, Trump ha recibido en el Despacho Oval a Lula y a Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), y se ha convertido en un actor clave de cara a las elecciones presidenciales brasileñas del próximo 4 de octubre, aunque su objetivo último no está del todo claro.

"Es difícil entender la estrategia de Estados Unidos hacia Brasil, si es que la tiene", explica a EFE Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina del centro de estudios Stimson.

"Hace apenas unos días, Trump mantuvo un encuentro cálido con Lula en la Casa Blanca, pero ahora parece estar priorizando nuevamente su apoyo a la oposición conservadora", agregó.

No es la primera vez que el presidente estadounidense se inmiscuye en los asuntos internos de Brasil, pues el año pasado intentó sin éxito frenar el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro, su aliado ideológico, condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra Lula.

La Administración republicana impuso entonces elevados aranceles a las importaciones brasileñas, pero reculó tras una negociación abierta con el Gobierno de Lula, a quien Trump conoció por casualidad en septiembre pasado en los pasillos de la Asamblea General de la ONU y con quien dijo sentir que había "química".

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Trump recibió el pasado 7 de mayo en la Casa Blanca por primera vez a Lula, una reunión que ambos calificaron de satisfactoria, pero el pasado 26 de mayo se reunió de manera inesperada con Flávio Bolsonaro, quien buscaba relanzar su campaña presidencial, lastrada por sus vínculos con un banquero envuelto en un caso de corrupción.

Bolsonaro hijo salió exultante del encuentro porque, a su regreso a Brasil, Estados Unidos anunció que designaba como grupos terroristas a las bandas PCC y Comando Vermelho, algo que él solicitó personalmente a Trump para mostrar mano dura contra el crimen, pero a lo que Lula se opone por considerar que abre la puerta a una intervención militar estadounidense en territorio brasileño.

"No aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita", respondió Lula.

Una semana después de la reunión con Bolsonaro, la sombra arancelaria que Lula parecía haber alejado vuelve a cernirse sobre las importaciones brasileñas, puesto que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó el lunes la posibilidad de imponer un 25 % de aranceles al país suramericano por supuestas prácticas desleales.

La investigación sobre Brasil, amparada en la llamada Sección 301, abre un periodo hasta el 15 de julio para intentar un acuerdo con Brasil antes de avanzar hacia sanciones formales.

Bruna Santos, directora del Programa de Brasil en el laboratorio de ideas Diálogo Interamericano, dijo a EFE que ambas decisiones "no están coordinadas": la designación de los grupos terroristas sí se aceleró por la petición de Bolsonaro, pero la investigación comercial ya estaba en marcha y se esperaba que hubiera una decisión en junio.

Pero Lula no tardó en culpar este martes a su rival por la nueva amenaza arancelaria y lo acusó de "traidor", mientras que Bolsonaro se defendió al afirmar que en su visita a la Casa Blanca pidió explícitamente que no se castigara a las empresas brasileñas.

Al senador le costará despojarse de este estigma, dado que Trump, que había mantenido hasta ahora silencio sobre su encuentro con Bolsonaro, publicó justamente este martes, tras conocerse las posibles consecuencias comerciales, las fotos de su reunión y lo calificó de "un joven inteligente que ama mucho a su país".

Para Santos no cabe duda de quién sale ganando: "Esto beneficia a Lula porque Bolsonaro quedará vinculado a la decisión de USTR".