El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, asistirá a la cumbre del G7, según CNBC

El director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane, declaró a la cadena que se espera que Altman participe en el diálogo entre líderes del G7.

"La principal prioridad de Sam en el G7 es la seguridad de los jóvenes, pero lo más importante es que la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser un debate de futuro a una realidad que hay que gestionar", subrayó.

El pasado viernes, los países del G7 acordaron establecer la seguridad de los menores en el espacio digital como una prioridad común, lo que debe traducirse en mecanismos de verificación de la edad que respeten la privacidad, el control parental o la lucha contra los contenidos de pederastia.

Estos compromisos se asientan, en parte, en la lucha contra los contenidos ilícitos, la formación en materias digitales y de IA y la igualdad entre hombres y mujeres, y todo ello con una cooperación reforzada.

Lehane adelantó a CNBC que OpenAI también pondrá el foco en los riesgos de la IA de vanguardia relacionados con la ciberseguridad y la biotecnología.

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Además, señaló que la compañía espera que las empresas tecnológicas alcancen una serie de "compromisos voluntarios" durante la cumbre.

La invitación de Altman al foro se alinea con el interés de Macron en reforzar la infraestructura de IA en Francia.

Este lunes, el presidente anunció en paquete récord de 93.000 millones de euros de inversiones extranjeras en su país en el marco de la conferencia 'Choose France', que cada año reúne a grandes empresas.

El anuncio lo hizo durante un acto en el Palacio del Elíseo de agradecimiento al consejero delegado de SoftBank, Masayoshi Son, ya que el grupo tecnológico japonés va a invertir 45.000 millones de euros en centros de datos.

Estos centros de datos en la región de Hauts de France, fronteriza con Bélgica, en los que va a estar asociado el grupo francés de material eléctrico Schneider, tendrán una capacidad total de 3 gigavatios y deberían estar finalizados entre finales de 2029 y mediados de 2030.