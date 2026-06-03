El Pentágono contrata a un condenado por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021

El nombramiento de Elias Irizarry, que tiempo después de su condena se arrepintió de participar en los disturbios, ha causado alarma entre los trabajadores del Departamento de Defensa, según la exclusiva de The Washington Post.

Los empleados públicos consideran poco apropiado que alguien que intervino en un ataque contra la democracia de Estados Unidos se encargue de asuntos delicados al tener que gestionar operaciones militares altamente clasificadas.

Irizarry se declaró culpable de un delito menor por entrar y permanecer en un "edificio o terreno restringido" y fue condenado a 14 días de cárcel.

En el momento del ataque al Capitolio, el joven tenía 19 años y era estudiante de primer año en una academia militar pública en Carolina del Sur, y prestaba servicio como cadete en la Patrulla Aérea Civil, según los documentos judiciales.

Trump indultó a casi todos los alborotadores, más de 1.500, y conmutó las sentencias de los delincuentes más graves, condenados por conspiración sediciosa contra Estados Unidos.

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Además, el presidente anunció la semana pasada un fondo para compensar a sus aliados que hubieran tenido procesos judiciales durante la Administración de Joe Biden.

La posibilidad de que los condenados por el 6 de enero pudieran beneficiarse de este dinero público generó malestar entre demócratas y republicanos y provocó que finalmente la Casa Blanca renunciara al plan.