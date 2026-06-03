El Senado ruso condena las presiones militares de EE.UU. contra Cuba

"El Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia expresa su profunda preocupación por las acciones de EE.UU. destinadas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba y condena enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque naval estadounidense en el Caribe con este fin", señaló el Senado en un comunicado.

En particular, los senadores rusos denunciaron que "la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general del Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, constituye un intento flagrante de chantaje contra el gobierno de Cuba".

"Las acciones agresivas de Estados Unidos contradicen flagrantemente los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas", señalaron los legisladores, al indicar que estas "violan los derechos y libertades legítimos de los cubanos y causan sufrimiento al pueblo".

Además, sostuvieron que el incremento de las tensiones "representa una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región del Caribe".

"Los senadores rusos expresan su firme apoyo al pueblo cubano y al gobierno de Cuba en su valiente defensa de la soberanía, la libertad y la independencia de su país, así como en sus justas demandas para que cese la violenta presión ejercida por Estados Unidos", indicó el legislativo, que exigió el fin del bloqueo.

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En particular, destacaron que las relaciones entre ambos países son "tradicionalmente amistosas" y señalaron que Rusia "continuará su política de fortalecimiento de la amistad, ampliación de la asistencia mutua y expansión de la cooperación bilateral" con la nación caribeña.

Este miércoles el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, felicitó por su 95 cumpleaños al expresidente cubano Raúl Castro, al que ofreció el "firme apoyo" de Moscú ante la "presión externa sin precedentes" contra la isla.

Castro, exministro de las Fuerzas Armadas durante medio siglo y actual "líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, celebra su cumpleaños en un momento crítico para el sistema comunista que implantó con su hermano Fidel en Cuba a partir de 1959.

La isla se encuentra sumergida en la mayor crisis económica, social y energética en más de siete décadas y en el cénit -por el momento- de la campaña de máxima presión de EE.UU. que, además de un bloqueo petrolero y nuevas sanciones secundarias, no descarta una intervención militar para imponer cambios políticos y económicos en Cuba.

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo arribó a las costas cubanas en marzo pasado, aliviando parcialmente la escasez de combustible en la isla. Según la prensa, Moscú ha fletado al menos otro buque con cientos de miles de barriles con destino a Cuba, pero este no ha llegado aún a su destino.