España se hace eco del "clamor" para que el próximo secretario general de la ONU sea mujer

"Es una cuestión de justicia, es una cuestión de coherencia y es lo que defendemos", afirmó Albares al señalar que si el objetivo es un sistema multilateral "verdaderamente representativo del mundo que somos", no se puede dejar fuera a la mitad de la humanidad de los más altos espacios de liderazgo.

El ministro español, al cerrar este foro que tomó el testigo de Francia y se lo cede a Marruecos, aseguró que hoy se abre un camino que se vuelca con determinación en la causa de la igualdad, una determinación que "es más necesaria que nunca", porque en este contexto de guerra y "agenda reaccionaria" se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres.

Recordó que la Declaración de Madrid, que culmina dos días de debates, es el salto "más ambicioso" hasta la fecha en materia de igualdad, que, entre otras cosas, incluye una "defensa explícita" de la democracia, del Estado de derecho y del sistema multilateral "como condiciones indispensables para la igualdad de género y el disfrute efectivo de los derechos humanos".

"No hay igualdad posible sin democracia y sin igualdad no hay Estado de derecho", añadió el responsable de la diplomacia española, para recalcar que por eso "el feminismo está en la base de la democracia".

El texto final de la cumbre, recordó el ministro, reconoce las amenazas híbridas, los movimientos antiderechos, los discursos de odio y la desinformación, porque "son ataques directos contra las mujeres", y avanza en la defensa de la autonomía corporal y los derechos reproductivos y de género.

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Se refuerza, además, el nexo entre la agenda feminista y la paz y la seguridad, y hace hincapié en la "necesaria financiación" porque sin recursos "los derechos no son efectivos".

En este encuentro participaron 60 gobiernos -aunque sólo estuvieron las ministras de Exteriores de Colombia y Andorra y la de Igualdad de República Dominicana- y más de 140 entidades de la sociedad civil, así como los directores de varias agencias de la ONU.

En el marco de la conferencia, Albares se reunió con sus homólogas de Asuntos Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, y Andorra, Imma Tor Faus, y abordaron los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará el próximo mes de noviembre.

Igualmente, el ministro español mantuvo otro encuentro con la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Noemí Espinoza, que confirmó su participación en la Cumbre Iberoamericana, y con el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, a quien recalcó que España está redoblando sus esfuerzos en la ayuda humanitaria a Gaza, Líbano, Sudán y Ucrania.