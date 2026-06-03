Cuba: Visa y Mastercard dejan de operar por las sanciones, informa el Banco Central

El banco privado extranjero que realizaba las operaciones con el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria de Cuba que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del ejército, Gaesa) para evitar las sanciones.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba”, indicó el BCC.

La entidad agregó que a partir de esta decisión “Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”.

La salida de este banco supone cortar todas las conexiones financieras de la isla con el exterior, redoblando la presión de Washington, a la que el Gobierno de EE.UU. quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas. EE.UU. escala así la presión que venía ejercitando sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país, pues la isla sólo produce un 40% de sus necesidades energéticas.

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