Armenia anuncia acuerdo sobre el corredor de Trump y subsidios a las exportaciones a la UE

"Acabo de firmar el acuerdo marco sobre el proyecto TRIPP. El secretario de Estado (estadounidense), Marco Rubio, también lo firmó y lo envió a Armenia. De esta forma, el documento está listo para su ratificación", dijo el ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, en una declaración.

El proyecto TRIPP (Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad), que nació el año pasado en la Casa Blanca durante un encuentro trilateral entre los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Estados Unidos, busca enlazar Europa y Asia a través del Cáucaso con carreteras, líneas ferroviarias e infraestructura gasística y petrolera.

Además, ligará Azerbaiyán con el territorio de la autonomía de Najicheván a través de Armenia con una carretera de 42 kilómetros, un plan que reducirá enormemente, según los analistas, la presencia e influencia rusa en el Cáucaso Sur.

En la reciente visita de Rubio a Ereván, ambas partes ya habían alcanzado al respecto un principio de acuerdo, además de suscribir otros documentos bilaterales sobre explotación de tierras raras.

La compañía de ingeniería estadounidense AECOM ya realizó el mes pasado trabajos de inspección en el terreno por donde transcurrirá el corredor.

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El año pasado, Trump ganó una partida al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, al firmar en la Casa Blanca un preacuerdo de paz con los líderes armenio, Nikol Pashinián, y azerbaiyano, Ilham Aliyev.

A su vez, el Gobierno armenio aprobó este jueves subsidios para la exportación de frutas, verduras y flores al mercado de la UE, además del Reino Unido y Canadá, destinados a las empresas agrícolas con invernaderos castigadas por las sanciones rusas de las últimas semanas.

El objetivo de la medida es financiar los costes logísticos y aduaneros con subsidios que ascienden a 2,08 dólares por kilogramo de fresas exportadas; 1,08 dólares por kilo de pimiento o 0,74 dólares por kilogramo de tomate armenio.

Rusia ha sancionado también al agua mineral, el pescado y, parcialmente, el coñac y el vino armenios, además de amenazar con suspender los suministros de gas y petróleo.

Mientras, el viceprimer ministro ruso, Alexéi Overchuk, insistió este jueves, en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, en que en las sanciones rusas a las importaciones armenias en vísperas de las elecciones legislativas en ese país -que se celebran este domingo 7- "no hay política; es puramente economía".

Sin embargo, a renglón seguido, recomendó a las autoridades celebrar "en un plazo corto de tiempo" el referéndum sobre "si quiere permanecer en la Unión Económica Eurasiática o unirse a la UE".

"No podemos ayudar financieramente a un país que ve su futuro en la UE, que se prepara para una guerra con Rusia. ¿Para qué ayudar a dicho país? ¿Qué, vamos a dar dinero a quien mañana puede ser que combata con nosotros?", se preguntó.

Añadió: "Hay que ver quién gana (el domingo) y después ya tomar decisiones. Ya que, si ganan las fuerzas europeístas, significa que Armenia va hacia la UE".

Según expertos consultados por el portal Gazeta.ru, Armenia podría perder hasta 355 millones de dólares debido a las sanciones rusas, ya que entre el 80 % y el 95 % de la producción agrícola del país caucásico está dirigida a ese mercado.

Pese a las presiones rusas, el partido Contra Cívico de Pashinián, cuya reelección es respaldada por la UE y EE.UU., cuenta con una intención de voto de aproximadamente el 30 % del electorado, frente a un 10 % de la formación opositora Armenia Fuerte.