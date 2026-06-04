Aumentan a 21 los muertos en un ataque de un grupo armado ligado al Estado Islámico en RDC

El ataque se produjo el martes por la noche en diferentes barrios de la localidad de Mbau, en el territorio de Beni, en la provincia de Kivu del Norte.

"Por ahora, el número de muertos asciende a 21. Cuatro cuerpos fueron encontrados cerca de Kingeste y uno cerca de Ngite", declaró Louis Kisaki, presidente de la sociedad civil de la zona de Batangi-Mbau, citado por medios locales.

"Queremos que el Ejército persiga a los atacantes hasta su último bastión, porque seremos exterminados si no se hace nada", subrayó Kisaki

Las ADF son una milicia de origen ugandés con sedes en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran asaltos con frecuencia.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

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Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo deL EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).