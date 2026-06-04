Bélgica devuelve el brillo al tríptico flamenco que no salió de Granada en cinco siglos

Por primera vez en más de cinco siglos, en junio de 2023, el cuadro abandonó la Capilla Real del templo granadino y puso rumbo a Bruselas, donde la Unidad de Imagen Científica del Real Instituto de Patrimonio Cultural belga (KIK-IRPA) le realizó un examen preliminar, según explicó a EFE este centro.

En octubre de ese mismo año, la obra viajó hasta Lovaina, la ciudad donde Bouts (1410-1475) vivió y trabajó, para formar parte de dos exposiciones dedicadas al pintor en el museo M Leuven.

La pintura volvió de nuevo a Bruselas en mayo de 2024 para someterse a una investigación más exhaustiva, a un tratamiento de conservación en el taller de pintura y a una investigación histórico-artística por parte del Centro para el Estudio de los Primitivos Flamencos.

El proceso de restauración se llevó a cabo en el marco de una colaboración internacional entre el KIK-IRPA, el Museo de Lovaina, la Catedral de Granada y el Gobierno Flamenco, detalló la antes citada institución.

El tríptico, datado entre 1455 y 1460 y conservado en la Capilla Real de la catedral granadina desde 1505, consta de tres paneles pintados al óleo sobre tabla de roble que representan la última etapa de la vida de Cristo: el descenso de la cruz en el centro, la crucifixión a la izquierda y la resurrección a la derecha.

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El proceso de restauración reveló que el panel central era el más dañado, cuya capa de pintura había sufrido graves daños especialmente en las juntas entre las tablas de madera.

Los dos paneles laterales se encontraban en mejor estado, aunque los técnicos tuvieron que eliminar con disolventes y bisturíes las capas de barniz posteriores que daban al cuadro un aspecto apagado y amarillento.

Los análisis de rayos X revelaron que la totalidad de la obra fue repintada durante el siglo XIX tras detectar la presencia de zinc, un pigmento utilizado a partir de aquella época.

Para reconstruir los detalles que faltaban, los restauradores utilizaron fotografías de alta resolución de una copia del tríptico datada alrededor del año 1500 y conservada en el Museo del Patriarca de Valencia.

Para conmemorar el regreso del "Tríptico del Descendimiento de la Cruz", el conjunto de instituciones involucradas en este proceso han preparado una serie de eventos.

"La relación con la Catedral de Granada es excelente. La Capilla Real organizará una exposición en la catedral con contribuciones académicas y científicas del M Leuven y del KIK-IRPA", confirmó a EFE Floortje Clerix, responsable de Comunicación del organismo encargado del patrimonio belga.

Esta misma fuente detalló que el tríptico está siendo transportado este mismo jueves a Granada, y que su llegada está prevista en los próximos días.

Clerix añadió que el próximo 16 y 17 de junio se celebrará un simposio internacional en la catedral granadina que reunirá a especialistas de toda Europa para conversar sobre Dieric Bouts y su obra.