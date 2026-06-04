Bomberos de la capital de Ecuador presentan campaña de prevención de incendios forestales

La temporada seca en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se extiende de junio a octubre, por lo que el Cuerpo de Bomberos presentó la campaña denominada 'Juntos Contra el Fuego', que busca alertar, informar y generar corresponsabilidad en la ciudadanía frente al riesgo de los incendios forestales.

La campaña transmite un mensaje sencillo y directo: la mayoría de los incendios forestales se originan por acciones humanas y pueden evitarse.

Por ello, se invita a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y a entender que una acción a tiempo puede evitar emergencias que ponen en riesgo vidas, ecosistemas y el patrimonio natural de Quito.

"Juntos contra el Fuego" busca motivar la reducción de los incendios, promover prácticas seguras en zonas urbanas y rurales, posicionar la prevención como la principal herramienta de protección y fomentar la alerta temprana y la denuncia oportuna a través del número de emergencia 911.

La iniciativa beneficia a toda la ciudadanía, especialmente a las comunidades cercanas a zonas forestales, y contribuye a la protección de los ecosistemas y espacios verdes de la ciudad.

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Inspirada en el lenguaje del fútbol y el ambiente mundialista, la campaña presenta a ¡Quito, el equipo de la ciudad!, donde cada persona cumple un rol clave en la prevención de incendios forestales.

El concepto busca generar sentido de pertenencia, unidad y compromiso colectivo frente a una amenaza que pone en riesgo vidas, ecosistemas y nuestro patrimonio natural.

El Cuerpo de Bomberos de Quito formuló un llamado a no realizar quemas ni usar fuego en zonas no autorizadas, adoptar prácticas responsables y reportar cualquier indicio de incendios al 911.