Bruselas lleva a España y Polonia ante el TJUE por normas de sistema de comercio emisiones

España, según Bruselas, no ha comunicado las medidas tomadas para adaptar a su ordenamiento jurídico nacional la Directiva de 2023 por la que se modifica la normativa que establece un Sistema de Comercio de Derechos de Emisión, cuyo plazo de transposición finalizaba el 31 de diciembre de ese año, ni algunas partes de la directiva del mismo año relativa a la revisión de las normas del sistema de comercio de emisiones aplicables al sector de la aviación, cuyo plazo finalizaba en la misma fecha.

En el caso de Polonia, la denuncia se refiere solo a la no transposición de la segunda.

La Comisión recordó en un comunicado que esas normas revisadas refuerzan la contribución del sector de la aviación a los objetivos climáticos de la UE e implementan el régimen de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional.

Y que la transposición completa de estas directivas garantiza el correcto funcionamiento del sistema en la UE, evitando distorsiones en el mercado interior, y alineando el sistema con los objetivos climáticos de la UE para 2030 establecidos en la Ley Europea del Clima.

En enero de 2024, la Comisión ya había enviado cartas de requerimiento a 26 Estados miembros por no haber transpuesto íntegramente las dos directivas a su legislación nacional.

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Un año después, en mayo de 2025, Bruselas pasó a la siguiente fase, con el envío de dictámenes motivados a 12 Estados miembros por no haber transpuesto o haber transpuesto solo parcialmente estas directivas.

Por consiguiente, la Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades hasta la fecha han sido insuficientes y, por lo tanto, remite a España y Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicita sanciones económicas.