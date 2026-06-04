Comandante militar de Ecuador pide perdón por la desaparición forzada de cuatro menores

El general Mauricio Salazar reconoció la responsabilidad estatal por este "horrendo suceso" que conmocionó al país andino, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró culpable al Estado y a los militares de estas violaciones a los derechos humanos contra los menores de entre 11 y 15 años.

"Comparezco ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente", dijo Salazar en un acto realizado en el malecón de la ciudad.

Una patrulla de dieciséis soldados detuvo de manera irregular la noche del 8 de diciembre de 2024 en los exteriores de un centro comercial cercano al barrio Las Malvinas, donde vivían, bajo el argumento de que supuestamente estaban robando.

Sin embargo, en lugar de entregarlos a la Policía los llevaron hasta un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base militar de la Fuerza Aérea, donde los golpearon, los obligaron a desnudarse y supuestamente los abandonaron.

Los restos calcinados fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó que al menos tres cuerpos tenían impactos de bala.

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El tribunal a cargo del caso descartó el supuesto robo y condenó en diciembre pasado a los militares a penas de entre 30 meses y 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de los menores.

De manera paralela, el caso llegó a la Corte Constitucional, que, además de las disculpas, ordenó que se declare al 8 de diciembre como día en memoria de los menores y que se hagan reformas a protocolos internos y leyes, entre otras medidas de reparación.

Salazar señaló que el Estado no protegió a los menores y no proporcionó a sus familias información inmediata, completa y veraz sobre la detención, el paradero y la suerte de los niños.

"Por todo ello, pedimos perdón, de manera explícita, a las madres, padres, hermanas, hermanos y demás familiares de Josué, Ismael, Steven y Nehemías", añadió el comandante, que leyó un texto ordenado por los jueces constitucionales.

Al acto de disculpas acudieron decenas de personas para apoyar a las familias en su lucha por la justicia, ya que aún está estancada la investigación por el asesinato de los niños.

"Estoy incompleta. Lo único que quiero saber es la verdad, ¿qué pasó con nuestros hijos? Y que no se vuelva a repetir con ningún otro niño", dijo Johanna Arboleda, madre de Nehemías.

También estuvo presente la relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ana Lorena Delgadillo, y parientes de otros desaparecidos presuntamente a manos de militares en el contexto del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, quienes reclamaron por respuestas.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dijo a EFE que estas disculpas eran "un hecho inédito" en Ecuador, ya que no había ocurrido algo así para "una grave violación a los derechos humanos como esta".