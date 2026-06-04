Costa Rica descarta subir impuestos pese a recomendaciones del FMI

"No es cierto que el Gobierno esté planeando nuevos impuestos ni subir los actuales. La economía costarricense es sólida y las finanzas publicas están estables", afirmó el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, en declaraciones enviadas a los medios.

Esta postura ocurre un día después de que el actual ministro de Hacienda y expresidente del país entre 2022 y 2026, Rodrigo Chaves, anunciara que iba a presentar a la mandataria Laura Fernández un "plan fiscal" de corto, mediano y largo plazo con el fin de aumentar ingresos y que la deuda no siga creciendo.

Esto en respuesta a un informe del Fondo Monetario Internacional, publicado la semana pasada, en el que recomienda a Costa Rica, entre otras cosas, implementar una reforma tributaria para aumentar los ingresos en áreas como el impuesto sobre la renta corporativa y los salarios; así como aplicar el impuesto de valor agregado (IVA) del 13 % a los productos de la canasta básica.

También sugirió eliminar las exoneraciones al IVA que tienen productos como boletos aéreos, equipos médicos, los premios de la lotería, entre otros.

El viceministro Carvajal reconoció que es necesario "mejorar" la recaudación de impuestos y hacer los trámites más sencillos para los contribuyentes, así como luchar contra la evasión fiscal y el contrabando.

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"No es subiendo impuestos el camino. Cuando hablamos de plan fiscal, es una forma de tener más ingresos, no más impuestos", aseveró el funcionario, quien se mostró anuente a atender algunas de las recomendaciones del FMI.

Costa Rica implementó su última gran reforma fiscal en 2018 cuando el congreso aprobó un paquete de medidas, las principales de ellas la creación del IVA del 13 % que vino a sustituir y ampliar la base del impuesto de ventas, y el establecimiento de una regla fiscal para contener el gasto en todo el sector público.

En el 2025 Costa Rica contabilizó un déficit financiero del 3,4 % del PIB y un superávit primario del 0,9 % del PIB, mientras que en el 2024 esas cifras fueron del 3,8 % y del 1,1 % del PIB, respectivamente.

En el primer trimestre del 2026, el déficit financiero alcanzó el 0,8 % del PIB, lo que representó 0,1 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

Entre ambos periodos los ingresos cayeron el equivalente al 0,3 % del PIB y los gastos se incrementaron en 0,2 % del PIB, según las cifras oficiales.

Por su parte, la deuda en el primer trimestre del 2026 se ubicó en 59,2 % del PIB, lo que significó una reducción de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025.