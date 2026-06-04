Cuatro muertos tras una explosión en barcaza del astillero de Cartagena de Indias

"Hacia el mediodía de este jueves se reportó una explosión en una barcaza de un astillero ubicado en Pasacaballos, que dejó cuatro fallecidos en el acto a raíz del fuerte impacto, y 11 heridos, quienes a esta hora están fuera de peligro y permanecen bajo observación médica", detalló el mandatario local en su cuenta de X.

Turbay compartió varias fotografías donde se aprecia la conflagración, producto de la fuerte explosión, que se registró en la parte superior de una barcaza, lo que provocó la emergencia, cuyas causan son motivo de investigación por parte de las autoridades.

Al lugar se trasladaron los cuerpos de socorro de la ciudad que auxiliaron a los heridos tras la activación de un "amplio operativo de respuesta" en el que participaron los bomberos de la ciudad y la Defensa Civil, entre otras entidades, de acuerdo con el reporte de alcalde de Cartagena.

El mandatario también envió un mensaje de condolencia a las familias de las cuatro personas que fallecieron en el siniestro, cuya identidad aún no se ha hecho pública.

Cartagena de Indias alberga al astillero de Cotecmar, uno de las más importantes de América Latina en diseño, construcción y mantenimiento naval.