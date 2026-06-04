El Ejército israelí acusa a Hizbulá de matar al soldado de la FINUL en el Líbano

"Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron varios lanzamientos en la zona de Al Qatrani perpetrados por la organización terrorista Hizbulá que impactaron dentro de una posición de la FINUL en la zona de Dibine, en el sur del Líbano", afirma un comunicado castrense.

"El análisis de la trayectoria de los proyectiles indica claramente que el ataque fue perpetrado por la organización terrorista Hizbulá", añade la nota, que adjunta un gráfico de la supuesta trayectoria del proyectil.

Según un comunicado de la FINUL, el casco azul fallecido había resultado herido de gravedad durante el incidente, ocurrido en la noche del miércoles, en su zona de despliegue, y poco después fue traslado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde acabó perdiendo la vida.

Los otros soldados españoles heridos leves por los morteros están siendo atendidos en una base de la misión internacional, añade el mensaje.

La FINUL no atribuyó los lanzamientos, ocurridos en una región donde tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano y el grupo chií libanés Hizbulá, a ningún actor específico.

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Sin embargo, sí denunció un aumento en el número de "impactos" en la región meridional del país.

La zona de operaciones de la misión internacional se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se ha venido concentrando la violencia, a apenas medio año de que concluya el mandato de la FINUL y mientras se barajan despliegues alternativos para su sustitución.

Desde el comienzo de las hostilidades en el Líbano el pasado 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas.