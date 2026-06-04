El euro vuelve a superar la barrera de los 1,16 dólares tras la caída del miércoles

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1630 dólares, por encima de los 1,1598 dólares de la víspera.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1640 dolares, por encima de los 1,1614 dólares fijados el miércoles.

El euro tomó algo de aire al trascender en Estados Unidos que los aranceles por "trabajos forzados" de la administración del presidente estadounidenses, Donald Trump, tardarán semanas en llegar, aunque se mantiene la inestabilidad en Oriente Medio por la guerra de Washington y Tel-Aviv contra Teherán y las represalias regionales de Irán.

Kuwait difundió este jueves un vídeo que muestra los primeros momentos de un impacto, que se produjo el miércoles, de un dron atribuido a Irán en la sala principal de su aeropuerto internacional, que provocó la muerte de una persona y heridas a más de 60.

En suelo estadounidense, el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, estimó este jueves que terminará "en semanas" la investigación que ha abierto para imponer nuevos aranceles a 60 economías, incluida la Unión Europea (UE), con el argumento de no hacer lo suficiente para impedir la entrada de productos hechos con trabajo forzado.

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El responsable comercial de Estados Unidos indicó que su país tiene desde hace 100 años una ley que prohíbe la importación de productos fabricados total o parcialmente con trabajo forzoso, que desde hace unos 10 años ha decidido ser enérgico en su aplicación y que en gran medida, son los "únicos" que tienen "un nivel de ambición en la aplicación" de esa regla.

Greer admitió que hay países como los miembros de la UE, Canadá o México que tienen leyes bastante similares pero, según los análisis que han llevado a cabo, no las están aplicando adecuadamente.

No obstante, explicó que a esos países contempla imponerles un arancel del 10 %, mientras que a los que carecen de una ley sólida que prohíba la importación de bienes hechos con trabajo forzoso tendrán un 12,5 %.

El miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva para reforzar la aplicación de las leyes aduaneras, con el objetivo de endurecer los controles sobre las importaciones y combatir prácticas que, según la Casa Blanca, facilitan la entrada de mercancías ilícitas, productos falsificados y envíos que eluden el pago de aranceles.