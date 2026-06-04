El Gobierno de Venezuela evalúa planes de seguridad con representantes de petroleras

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que el encuentro estuvo liderado por el viceministro Endes Palencia con el objetivo de fortalecer el dispositivo de seguridad y resguardar las instalaciones petroleras "de forma integral".

La reunión también contó con la participación del director general de la Faja Petrolífera del Orinoco, Mario Krejer, el segundo comandante de las Zonas de Defensa Integral (ZODI), José Correa, directores de los órganos de seguridad ciudadana e investigación, así como representantes de la Dirección de Seguridad Integral (DSI) de la industria petrolera.

El Ministerio de Interior y Justicia no precisó cuáles empresas petroleras participaron en este encuentro.

El pasado 27 de mayo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que, en "las próximas semanas", más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán a su país, que se ha abierto a la inversión privada y extranjera en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

Los inversionistas, prosiguió, también llegarán a la Faja Petrolífera del Orinoco.

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La Faja del Orinoco es una zona que se extiende por el este del país y que contiene las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

Rodríguez no dio detalles sobre las empresas, las operaciones ni cuándo tienen previsto llegar a la nación suramericana, pero aseguró que su país vive un proceso de captación de inversiones nacionales y extranjeras.

La petrolera ExxonMobil, la mayor de hidrocarburos de EE.UU. y una de las mayores energéticas del mundo, está en negociaciones para adquirir derechos de extracción de crudo en Venezuela, según adelantó el diario The New York Times.

Citando fuentes familiarizadas con la situación, el rotativo aseguró que el acuerdo puede ser anunciado a finales de este mes y permitiría a Exxon producir petróleo en seis yacimientos.