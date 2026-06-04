El ministro de Economía español visita Silicon Valley en busca de alianzas en IA

La agenda de Cuerpo, en la considerada cuna de la tecnología mundial y cuarta economía del mundo, incluye empresas líderes del sector tecnológico estadounidense como Nvidia, Google y Scale AI, informó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España en un comunicado.

En la sede de Scale AI y en un encuentro con el presidente de Asuntos Globales y director jurídico de Google y Alphabet, Kent Walker, Cuerpo pretende explorar "las oportunidades de colaboración entre estas compañías y el tejido empresarial e institucional español en el ámbito de la inteligencia artificial", precisó la Oficina del vicepresidente.

El segundo día estará dedicado a Palo Alto y Santa Clara, en la Bahía de San Francisco, para reunirse con Nvidia y concluirá su estancia en la sede de Denodo, empresa española de gestión de datos con fuerte implantación en el mercado norteamericano.

Se trata de un viaje "con un alto contenido tecnológico en el que queremos reforzar la presencia de España en Estados Unidos y ayudar a nuestras empresas a lidiar con el con el contexto complejo a nivel comercial y de inversión", indicó Cuerpo en el texto.

Durante su estancia, el vicepresidente anunciará también la apertura de una oficina comercial en San Francisco, "la novena en Estados Unidos, para ayudar a empresas españolas, especialmente a emprendedores tecnológicos y firmas emergentes, a expandir en la Costa Oeste", agregó el escrito.

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La visita "busca reforzar el posicionamiento de España como interlocutor de referencia en inteligencia artificial y tecnología, y crear puentes entre el ecosistema emprendedor español y el capital inversor y las empresas tecnológicas de Silicon Valley", concluyó el comunicado.