El Texas baja un 3,1 % tras la noticia de que Trump rechaza reanudar guerra con Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del West Texas Intermediate (WTI, en inglés) con vencimiento en julio restaron 2,98 dólares respecto al cierre anterior.

The Wall Street Journal informó hoy, citando a funcionarios estadounidenses, que Trump dijo a sus asesores que el alto el fuego con Irán se mantiene, pese al último intercambio de ataques entre ambos países.

El mandatario estadounidense indicó además que no reanudará la guerra total contra Irán a menos que mueran soldados estadounidenses, de acuerdo con el rotativo.

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) aseguró haber atacado un buque de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz.

Horas antes, el Comando Central estadounidense (Centcom) informó de que disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, que navegaba en dirección a la isla de Kharg, el principal puerto petrolero de Irán, después de que la embarcación ignorara "repetidas advertencias" para detener su marcha.

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Por otro lado, Israel y el Líbano acordaron este miércoles un alto el fuego entre ambos países.

Irán había puesto el cese de la ofensiva israelí contra el Líbano como una de las condiciones para cerrar un acuerdo de paz con Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer en una entrevista con CNBC que Trump ha advertido a Irán de que "habrá una vuelta a la acción militar a gran escala" de ser necesario.