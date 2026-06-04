España gana dos Premios LIFE por proyectos sobre humedales y biodiversidad en el olivar

El proyecto LIFE WetLands4CLIMATE, coordinado por la Fundación Global Nature en colaboración con la Universitat de Valencia, EFEVerde y la Fundación Valencia Clima i Energia, se alzó con el galardón de Acción Climática por demostrar que una gestión, restauración y conservación adecuadas de los humedales mediterráneos puede contribuir a mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad, informó este jueves el Ejecutivo comunitario, que falló los premios la víspera.

La iniciativa busca maximizar la capacidad de estos ecosistemas para almacenar carbono mediante directrices de gestión sostenible, la implicación del sector privado y la transferencia de metodologías y buenas prácticas a gestores públicos de tierras en Europa.

Según la información del proyecto, LIFE WetLands4CLIMATE estableció una base científica para mejorar la gestión de los humedales, aplicó medidas de manejo del suelo en cerca de 2,5 hectáreas y logró mitigar aproximadamente 25 toneladas de emisiones de CO2.

La Comisión también concedió el Premio Especial 2026 al proyecto español LIFE Olivares Vivos, centrado en la protección y restauración de la biodiversidad en olivares del sur de España.

Esta iniciativa, coordinada por SEO/BirdLife, busca demostrar que es posible compatibilizar la rentabilidad del olivar con la recuperación de la biodiversidad mediante un modelo agrícola viable, acciones de restauración ecológica y un sistema de certificación agroalimentaria que vincula la producción de aceite de oliva virgen extra con la mejora de la biodiversidad.

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Entre sus resultados figuran la creación de 20 olivares demostrativos, más de 3.600 hectáreas bajo acuerdos de custodia del territorio, más de 15.000 muestreos de flora y fauna, la plantación de 32.000 plantas leñosas y la instalación de charcas, cajas nido, refugios para murciélagos, posaderos para aves rapaces y hoteles de insectos.

El proyecto desarrolló además un sello para olivares y aceites de oliva virgen extra que hayan incrementado su biodiversidad, un sistema que convierte a Olivares Vivos en el primer producto agroalimentario de Europa que certifica la recuperación de biodiversidad.

Además de los dos proyectos españoles, la Comisión Europea distinguió al proyecto LIFE Danube floodplains, de Eslovaquia y Hungría, en la categoría de Protección de la Naturaleza y Biodiversidad, por la restauración y gestión de hábitats amenazados y degradados en las llanuras aluviales del Danubio.

El premio de Economía Circular y Calidad de Vida fue para LIFE Turn to e-circular, de Eslovenia, por impulsar la reparación y reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos y promover una gestión más sostenible de los residuos electrónicos.

El Premio LIFE de la Ciudadanía, elegido por votación pública, recayó en Egyptian Vulture New LIFE, una iniciativa coordinada entre Bulgaria, Alemania, Grecia, Jordania, Kenia, Nigeria, Turquía y Reino Unido para reforzar la población balcánica del alimoche y proteger sus rutas migratorias.

Los Premios LIFE reconocen los proyectos más innovadores, inspiradores y con mayor impacto financiados por el programa LIFE de la UE, el instrumento comunitario de financiación para el medioambiente y la acción climática, que cuenta con un presupuesto superior a 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027.