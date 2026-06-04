Exbeisbolista Dennis Martínez critica a Gobierno de Nicaragua por muerte de líder indígena

"¿Cuál es el límite de lo inhumano? ¿Cómo es posible que existan seres tan detestables, capaces de apagar en silencio la vida de una persona? A veces pienso que hasta los delincuentes comunes tienen más compasión que las personas ya carcomidas por la ambición de poder, como sucede en Nicaragua", lanzó Martínez, apodado 'El Presidente' y crítico con el Gobierno sandinista, en una columna publicada en el diario La Prensa.

Para Martínez, segundo lanzador latino más ganador de todos los tiempos y primero en lanzar un juego perfecto en las Grandes Ligas en EE.UU. (1991), la muerte del líder indígena "es el reflejo de todos los males que acechan a nuestra pobre y maltratada nación".

"Primero lo destierran; logra entrar (a Nicaragua) y permanecer en silencio. Luego lo mandan a encarcelar en septiembre de 2023, y se le ve en buen estado físico, pero casi tres años más tarde lo muestran postrado en la cama de un hospital, lejos de su familia", reprochó el exbeibolista, que reside en EE.UU.

Rivera, de 73 años, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y arrestado el 29 de septiembre de 2023, murió el 30 de mayo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, donde había ingresado el pasado 7 de marzo por complicaciones respiratorias.

Para Martínez, lo más cruel vino después: "No dejaron que la familia velara el cuerpo. Un entierro a la carrera, lejos de su tierra, cuando los suyos lo querían sepultar en su Costa Caribe. ¿Por qué tanto apuro? Por lo de siempre: que nadie vea lo que le hicieron, que las pruebas se vayan al hoyo con él", criticó.

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"Y a cinco familiares que viajaron a Managua a reclamarlo, en vez de llorarlo de cerca y darle el último adiós, los detuvieron. Los desaparecieron. Esa es la estatura moral de quienes nos gobiernan", cuestionó.

Martínez, en referencia a Ortega y Murillo, se preguntó: "¿Será que ya no son capaces de sentir? Es evidente que pretenden seguir sembrando terror. Apuestan al miedo del pueblo".

Martínez, uno de los mejores serpentineros de las Grandes Ligas que hizo historia el 28 de julio de 1991 cuando jugando para los Expos de Montreal logró el decimoquinto partido perfecto en ese entonces en la historia del béisbol profesional, en el Dodgers Stadium, ante los Dodgers de Los Ángeles, advirtió que "aunque el miedo asusta también es frágil" y que "basta una chispa para que la gente despierte".

"La historia nos dice que cuando asfixian, secuestran y matan al pueblo, llegará un punto en el cual ya no tendrán nada que perder, será como si estuvieran muertos en vida y es ahí donde empieza la remontada (...) Ningún poder levantado sobre el miedo se sostiene para siempre", sentenció.