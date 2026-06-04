Fiscalía de Budapest retira cargos contra alcalde por organizar Marcha del Orgullo

La Fiscalía explicó que el cierre del caso sin cargos se debe a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó que la así llamada ‘ley de defensa de los menores’, en la que se basaba la prohibición, vulnera el derecho de la Unión Europea (UE).

El fallo del TJUE del pasado 26 de abril subraya que la normativa húngara vulnera normas comunitarias relacionadas con la regulación del mercado interior de la UE, las libertades y los valores fundamentales.

La Fiscalía también ha levantado los cargos contra los organizadores de la marcha de Orgullo de Pécs (ciudad al sur de Hungría) de octubre de 2025.

Desde su llegada al poder en 2010, el Gobierno de Orbán promovió una serie de leyes que limitaron cada vez más los derechos de la comunidad LGTBI.

Entre marzo y abril de 2025, el Parlamento aprobó varias enmiendas para poder prohibir la 30ª edición de la Marcha del Orgullo en Budapest, alegando que constituía un peligro para el "desarrollo adecuado" de los menores.

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Ante ese veto, Karácsony decidió incluir la Marcha del Orgullo como parte de un evento municipal que, en su opinión, no requería permiso ni registro de parte de las autoridades centrales.

A pesar de amenazas de multas de hasta 500 euros por participar en la marcha, entre 200.000 y 400.000 personas -según distintas estimaciones- se unieron al evento, convirtiéndolo no sólo en la Marcha del Orgullo más multitudinaria de la historia del país, sino también en la mayor movilización por los derechos humanos en Hungría desde la caída del Telón de Acero.

Orbán perdió en las elecciones legislativas del 12 de abril y fue sustituido en la jefatura del Gobierno por el ganador, el conservador Péter Magyar, quien ya ha adelantado que no pondrá trabas a la próxima marcha la Marcha del Orgullo, programada para fines de este mes.