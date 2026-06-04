Industria aérea de UE pide no ampliar el mercado de carbono a vuelos internacionales

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a los comisarios responsables de Clima, Comercio e Industria, la alianza Destination 2050 reclama mantener el actual ámbito geográfico del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) para la aviación, limitado en la práctica a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo.

Los autores de la misiva afirman que quieren asegurarse de que la próxima revisión del ETS "apoye, en lugar de socavar", la senda de la aviación hacia las emisiones netas cero.

"Cualquier ampliación unilateral más allá de su ámbito existente distorsionaría gravemente la competencia en beneficio de aerolíneas y aeropuertos de terceros países", señalan los firmantes, que advierten de que esa medida podría desencadenar "medidas de represalia comercial" y "probablemente no aportaría ningún beneficio climático neto".

La carta está firmada por Airlines for Europe (A4E), ACI Europe, ASD, CANSO Europe y ERA, que representan respectivamente a aerolíneas, aeropuertos, industria aeronáutica, proveedores de navegación aérea y compañías regionales europeas.

El sector recuerda que un intento similar de la UE en 2012 desencadenó una fuerte oposición internacional, incluida la de Estados Unidos -gobernado entonces por el demócrata Barack Obama-, y llevó finalmente a Bruselas a aplicar el mecanismo conocido como "stop the clock", que suspendió la aplicación del ETS a determinados vuelos internacionales.

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"En el contexto geopolítico actual, ampliar el ETS de la UE más allá de los vuelos intra-EEE probablemente provocaría una reacción internacional aún más fuerte que en 2012", subrayan.

La cuestión vuelve ahora al primer plano porque la Comisión Europea prepara una revisión del mercado ETS, una de las principales herramientas de la UE para reducir emisiones, que el Ejecutivo tiene previsto presentar el próximo 15 de julio, y multitud de asociaciones industriales sectoriales presionan para rebajar las exigencias.

En el caso concreto de la aviación, las normas actuales restringen el alcance geográfico del ETS hasta comienzos de 2027.

Si no se prorroga esa excepción, determinados vuelos con salida del Espacio Económico Europeo hacia terceros países podrían quedar incorporados al mercado europeo de carbono, en función de la evaluación que haga Bruselas del sistema internacional CORSIA.

CORSIA, el sistema de compensación de emisiones de la aviación internacional impulsado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se considera menos exigente que el ETS europeo porque no fija un techo absoluto a las emisiones, sino que obliga a compensar parte de su crecimiento mediante créditos de carbono.

Según Destination 2050, la solución adecuada para la aviación internacional es reforzar CORSIA como "marco único mundial de fijación del precio del carbono", en lugar de ampliar unilateralmente el ETS europeo.

La alianza también pide que los ingresos generados por la aviación dentro del mercado de CO2 se reinviertan en la descarbonización del propio sector, en particular para hacer viables los combustibles sostenibles de aviación (conocidos como SAF, por sus siglas en inglés) y para desarrollar nuevas tecnologías de aviones y motores.

La industria asegura que mantiene su compromiso de alcanzar las emisiones netas cero en 2050, pero reclama un marco que combine ambición climática, competitividad, certidumbre inversora y coherencia internacional.

"Pedimos un marco político que acompañe esa ambición con competitividad, certidumbre para la inversión y coherencia global".