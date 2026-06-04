Joven es asesinada en Uruguay y se trata del octavo feminicidio del año

Según un comunicado de la Jefatura de Policía de San José, la víctima fue hallada herida en la vía pública y, pese a que recibió atención médica, falleció en el lugar.

En simultáneo, un hombre de 21 años se presentó en un hospital local y confesó haber agredido a la mujer con un arma blanca que le fue incautada y quedó detenido.

"De las actuaciones realizadas, se pudo establecer que tanto la víctima, de 19 años de edad, como el agresor de 21 años de edad, habían sido compañeros de estudio y residían en el mismo barrio, no existiendo entre ambos un vínculo afectivo ni denuncias previas", indica el comunicado que detalla que la investigación está en curso.

Este sería el octavo feminicidio consumado en lo que va del año, según el conteo del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 a la fecha.

La organización conceptualiza los feminicidios como "muertes violentas de mujeres por razones de género" y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o "por denuncias de familiares o amistades de las víctimas".

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Se aclara que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno "por diferencias conceptuales o metodológicas".

Según esta base de datos, los siete casos previos corresponden a los asesinatos de mujeres de entre 18 y 82 años y solo en dos de estos casos el agresor fue imputado por "homicidio agravado por femicidio".

Los últimos datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior indican que entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en Uruguay y que el 58 % de estos homicidios fueron en un contexto de violencia machista.