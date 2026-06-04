Kast tilda de "dramáticos" choques con la Policía y pide a alcaldes condenar la violencia

"Ojalá que no ocurra en ninguna de sus ciudades. Yo pediría que en la próxima reunión de alcaldes se rechace expresamente la violencia y diga que van a ser responsables a las personas que destruyan", dijo al mandatario frente a los ediles del país reunidos en un evento organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

Kast, que llegó al poder el pasado 11 de marzo, enfrentó tensos minutos al inicio de su exposición frente a los asistentes al evento, donde fue abucheado e interrumpido por un grupo de opositores: "Yo les pido respeto. Si alguien no quisiera estar presente, nadie le obliga a estar presente", señaló.

"Está claro que no vamos a pensar igual en todo, y en muchas ocasiones va a tener que decidir el Parlamento, esa es la democracia y ahí se verá si están los votos o no, ahí se resuelven las cosas, no por fuerza, no se resuelve por manifestaciones, por eso el llamado siempre es a que las manifestaciones sean en orden", apuntó el jefe de Estado.

"Nos puede gustar o no, la democracia hay que defenderla con toda la fuerza. Porque si no ya sabemos lo que pasa cuando fuerzas organizadas, con financiamiento que uno no sabe de dónde viene, intentan destituir a un gobierno democráticamente elegido", insistió el mandatario.

"Si queremos usar todas las herramientas de la democracia, ahí está el Parlamento. Si hay una mala gestión de alguna autoridad pública, será el Parlamento el que tiene el juicio político para destituir a un presidente. Eso no se hace en la calle. No se hace destruyendo”, insistió el mandatario.

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Durante la jornada de ayer, miles de personas asistieron a la primera gran marcha convocada desde la llegada al poder del líder ultraderechista por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil más importante del país y que aglutina a las principales universidades.

Al final del día, las autoridades reportaron 35 detenidos y seis heridos entre manifestantes y policías, mientras que desde distintas organizaciones surgieron cuestionamientos a las fuerzas de seguridad por la forma en que se reprimió la protesta.

Kast, que califica la ola de protestas de 2019 como "estallido delictual", ordenó pocas semanas después de llegar a la Presidencia un ambicioso plan de ajustes y recortes en la mayoría de los ministerios, equivalente a 2.000 millones de dólares.