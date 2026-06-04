La economía de Rusia ha comenzado a crecer, según ministro de Finanzas ruso

"Vemos como la economía ha comenzado a incrementarse ahora. Por cierto, nuestro principal indicador son los tipos de interés. Los tipos bajan, la economía crece", dijo durante la sesión, transmitida por la televisión pública rusa.

Según Siluánov, las políticas presupuestarias y crediticias están estrechamente interconectadas, y el Ministerio de Economía y el BCR están en constante contacto, "debatiendo durante horas" como lograr el equilibrio.

Recordó que a principios de año las autoridades rusas implementaron dos paquetes de reformas tributarias, y señaló que pese a que la carga fiscal creció, "las recaudaciones impositivas también crecen".

"Existía el riesgo de que pudiéramos excedernos, pero no. Los indicadores de ejecución del presupuesto durante estos cinco meses son una muestra fehaciente de ello.

También se refirió a la actual tasa de cambio de la divisa rusa, que ha ganado en valor durante los últimos meses, al señalar que "para los exportadores el valor del rublo no es muy confortable".

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"Es necesario un (valor del) rublo que tome en cuenta los intereses de la población, que torne asequibles las tecnologías de importación. Y que permita a los exportadores exportar. Es necesario lograr el equilibrio", sostuvo, al señalar que esto favorecerá la recaudación de los impuestos necesarios para la economía rusa.

La economía rusa se ha visto gravemente afectada por la guerra en Ucrania, tanto por las sanciones impuestas por Occidente como por los gastos del conflicto armado, lo cual ha obligado al Gobierno ruso a tomar medidas como la restricción de venta de divisas, el incremento de los tipos de interés y de los impuestos.

Según el periódico Financial Times, el gasto de Rusia en la guerra va camino de superar este año su presupuesto en 28.000 millones de dólares (24.050 millones de euros al cambio actual), lo que obliga al Kremlin a considerar recortes presupuestarios en los próximos años.

El rotativo citó una carta de Siluánov en la que habría solicitado al Gobierno la congelación del gasto previsto en otros ámbitos para cubrir el coste que supone la guerra, según la misiva.

Esta petición pone de manifiesto las dificultades de Rusia para financiar la guerra, a pesar de haber destinado casi el 40 % del presupuesto de este año a defensa y seguridad.

En los primeros cuatro meses de este año, el presupuesto ruso presenta un déficit equivalente al 2,5 % del producto interior bruto (PIB), el mayor desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.