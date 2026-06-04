La fragmentación comercial puede costarle al mundo un 6,4 % de su PIB, advierte el WEF

Las guerras arancelarias y otras tensiones también están añadiendo entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales a la inflación global, y todos estos efectos se extienden más allá de potencias rivales como China y Estados Unidos, alcanzando también a la UE, Canadá, Japón o Corea del Sur, señala un nuevo informe de la organizadora del Foro de Davos.

El estudio, publicado a pocas semanas de que el WEF organice en Dalian (China) su tradicional 'Davos de Verano', señala que los mercados emergentes aún podrían verse más afectados, ya que se estima que las pérdidas en ellos podrían equivaler al 10,7 % de su PIB, frente al promedio mundial del 6,4 %.

Tensiones geopolíticas, preocupaciones sobre seguridad económica y cambios en las relaciones comerciales entre las principales economías aceleraron la fragmentación en 2025 y 2026, afectando de forma creciente a las redes de comercio, financiación e inversión, recalca el WEF.

Pese a ello, "los responsables políticos han evitado en general acciones que pudieran erosionar la confianza en el sistema financiero internacional", valoró en un comunicado el director del Centro de Sistemas Financieros y Monetarios del WEF, Matthew Blake.

El informe subraya que el mayor impacto de esta fragmentación sobre los salarios reales se ha notado en Estados Unidos, donde se estima que el poder adquisitivo ha bajado un 0,33 % en trabajadores menos cualificados y hasta un 0,66 % para los de alta cualificación.

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El WEF celebra del 23 al 25 de junio próximos en la ciudad costera china de Dalian, su decimoséptima Reunión Anual de Nuevos Campeones, bajo el lema 'Innovar a gran escala'.