La prima de riesgo de Ecuador cae por debajo de los 400 puntos

El índice 'riesgo país', que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo, no llegaba a cifras similares desde 2014, algo que ya había venido resaltando el Ejecutivo desde que el pasado 27 de enero la prima cayó a los 413 puntos.

"La reducción del riesgo país genera beneficios concretos para los ecuatorianos, ya que mejora las condiciones de acceso a financiamiento, promueve la inversión, impulsa la generación de empleo y contribuye a consolidar un entorno de mayor estabilidad económica", señaló el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

La cartera de Estado afirmó que el indicador disminuyó 96 puntos desde inicios de 2026 y que, desde la segunda vuelta electoral de abril de 2025 en la que ganó la reelección el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el riesgo país se redujo en 1.512 puntos.

Además, resaltó que desde el inicio del primer mandato de Noboa, en noviembre de 2023, "la caída acumulada alcanzó los 1.620 puntos".

Finanzas agregó que la mejora sostenida de este indicador "ha contribuido a fortalecer el posicionamiento del Ecuador frente a inversionistas internacionales".

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Durante este tiempo, Noboa ha logrado controlar y rebajar este índice mediante una serie de reformas para reducir el déficit fiscal con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre las medidas tomadas por el presidente figura el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 %, y la disminución del subsidio al diésel.

Asimismo, realizó fuertes recortes en la administración pública al reducir el Gobierno de 20 a 14 ministerios, lo que también contemplaba el despido de alrededor de 5.000 funcionarios.

Este miércoles, Noboa anunció en una entrevista radial que tiene planeado reducir a 10 los ministerios en el marco de un plan de eficiencia para -entre otras razones- optimizar el gasto público.