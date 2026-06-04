La última temporada de 'Euphoria' acumuló 25 millones espectadores en el mundo

La cifra global representa un aumento del 17 % respecto a la entrega anterior y consolidan a la producción como uno de los mayores éxitos de la plataforma, según información de HBO publicada por The Hollywood Reporter.

El primer episodio de la temporada final alcanzó los 8,5 millones de espectadores en EE.UU. en tres días, lo que representa un aumento del 44 % con respecto al estreno de la segunda temporada, de acuerdo con los mismos datos.

Asimismo, el episodio final de la serie, titulado 'In God We Trust', con el que la serie puso el broche final a este exitoso proyecto, superó en un 2 % la audiencia registrada en el debut de esta última entrega.

Tras esta tercera temporada, cuyo capítulo final se emitió el pasado domingo en la plataforma HBO, la producción, protagonizada por Zendaya, se despide tras siete años de trayectoria, tres temporadas y 26 capítulos.

El final llegó después de varios retrasos en la producción de la última entrega: las huelgas de Hollywood de 2023, los conflictos de agenda derivados del despegue profesional de sus protagonistas, los cambios creativos de su creador Sam Levinson y la trágica muerte de Angus Cloud, uno de sus actores principales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

'Euphoria', basada en la vida de Levinson, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con las drogas, el sexo, la identidad, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad.