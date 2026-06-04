Los populistas de Reform UK, el partido de R. Unido con más donaciones en primer trimestre

Concretamente, el partido dirigido por Nigel Farage, que desde 2025 encabeza los sondeos de intención de voto, ingresó un total de 9.936.393 libras (11.481.012 euros, al cambio de este jueves) entre enero y marzo, principalmente en donativos de simpatizantes, aunque las cifras también incluyen fondos públicos.

Le siguen de lejos el Partido Conservador, tradicionalmente la fuerza dominante a nivel financiero, que registró 6,06 millones de libras (7 millones de euros), y el gobernante Partido Laborista, que obtuvo 4,06 millones de libras (4,69 millones de euros).

El Partido Liberal Demócrata, la tercera fuerza parlamentaria, recibió 3 millones de libras (3,46 millones de euros), mientras que el ascendente Partido Verde ingresó 261.784 libras (302.576 euros).

En conjunto, los partidos británicos recibieron 24,7 millones de libras (28,5 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, frente a 13,7 millones de libras (15,8 millones de euros) en el mismo periodo del año anterior y 15,4 millones (17,8 millones de euros) en los tres meses precedentes.

Las cifras confirman el avance de Reform UK en varios frentes de cara a las elecciones generales previstas para 2029, después de que la formación arrasara también en los comicios municipales y regionales del pasado 7 de mayo.

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Las finanzas del Reform, heredero del Partido del Brexit, han sido objeto de escrutinio tras conocerse que en 2025 recibió 9 millones de libras (10,35 millones de euros) de Christopher Harborne, un empresario británico afincado en Tailandia, vinculado al sector de la aviación e inversor en criptomonedas. Fue la mayor donación hecha en vida por una persona a un partido británico.

Además, Farage está envuelto en una polémica por no haber declarado otros 5 millones de libras (5,75 millones de euros) recibidos de Harborne antes de las elecciones generales de 2024, que -aseguró- eran un regalo personal para sufragar gastos de seguridad y no una donación política.