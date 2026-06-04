Machado insiste en ser interlocutora en una negociación con chavismo y critica a Zapatero

"Se dejó muy claro que yo tengo la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación", dijo este jueves en una entrevista con la periodista Carla Angola desde Oslo, en alusión al conocido como "manifiesto de Panamá", presentado hace unos días por el sector mayoritario de la oposición venezolana.

Machado aseguró que ésta es también la mejor opción para el chavismo, que se encuentra en una situación "insostenible" y advirtió de que "puede pasar cualquier cosa" en Venezuela si el proceso de transición no se realiza de forma ordenada, pacífica y con garantías con todas las partes involucradas.

En este sentido, a Rodríguez le conviene que entender que debe respetar "lo que el pueblo decide", afirmó la opositora, que viajó esta semana a la capital noruega para asistir al Oslo Freedom Forum, donde se han dado cita de movimientos prodemocráticos liberales de todo el mundo.

"Si quiere negociar con otra persona, no está negociando con quien representa el pueblo de Venezuela en este momento y no es una negociación real", remachó la Premio Nobel.

Respecto al proceso de negociación explicó que debe haber un protocolo claro y muy definido en cuanto a objetivos, plazos y maneras de ir evaluando los resultados y señaló también la necesidad de que el pueblo venezolano esté "en el medio" y muy bien informado de lo que se está discutiendo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Machado aseguró que el chavismo "por una vía o por otra va a salir" y tranquilizó a quienes quisieran que el proceso fuera más rápido o público señalando que ya se está produciendo "la desarticulación del sistema de represión y de corrupción".

Así, señaló como avances que algunos opositores hayan sido invitados a hablar en medios de comunicación venezolanos y que varios hayan podido regresar del exilio, así como la liberación de una parte de los presos políticos, aunque, según señaló, más de 400 siguen encarcelados.

Durante la entrevista, Machado también aludió al expresidente español Rodríguez Zapatero, imputado como parte de una trama que, según un auto judicial, pudo haber intervenido en decisiones como la liberación de presos en Venezuela o en la participación de agentes del Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) en la salida del líder opositor Edmundo González Urrutia a España.

"La verdad se va a saber, todo va a salir a flote", advirtió Machado antes de señalar que ahora que se empieza a "jalar del hilo" y que todos los implicados empezarán a "echarse tierra los unos a los otros" para intentar exonerarse a sí mismos.

"Si algo me sorprende es lo impúdico... Se sentían tan intocables que fueron capaces de dejar todo por escrito, todas las pruebas, todas las evidencias. No se molestaron ni en borrarlo porque se sentían intocables, mas allá del bien y del mal", comentó.

En una agenda de color negro intervenida en uno de los registros contra el expresidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola , aparecen anotaciones manuscritas que, según el auto del juez José Luis Calama, "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público" relacionadas con Venezuela.

"Todo se va a saber y por eso hay tanta gente preocupada en España y Venezuela", señaló la líder opositora y afirmó que "los venezolanos tenemos derecho a saber la verdad".