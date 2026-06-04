OCDE: Los excedentes mundiales de acero en niveles récord, con China como protagonista

En un informe publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que esos excedentes llegarán a 745 millones de toneladas en el horizonte de 2028, y destaca que eso significa 319 millones de toneladas más que la producción de sus países miembros.

De aquí a 2028, el incremento esperado de capacidades podría ser de 138,8 millones de toneladas, un incremento del 5,7 % respecto a los niveles de 2025 cuando en paralelo la demanda mundial va a progresar únicamente a un ritmo de alrededor del 0,9 % de media hasta 2030.

De esa forma, la tasa de utilización de las capacidades en la industria siderúrgica, que era del 76 % en 2025, va a bajar al 74 % en 2028 o todavía más, lo que va a poner todavía más presión en el sector.

Los autores del informe subrayan el papel de China en estos desequilibrios, en primer lugar por el hecho de que las empresas del gigante asiático recibían de media 15 veces más de subvenciones que las del resto de países.

También porque aunque no haya estado aumentando mucho sus capacidades, la débil demanda interior ha dado lugar a que sus exportaciones se hayan disparado un 153 % desde 2020 y representaron un 14 % de su producción.

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Por lo que respecta a los miembros de la OCDE, sus capacidades disminuyeron un 0,4 % entre 2021 y 2025, con caídas particularmente pronunciadas en Reino Unido (39,7 %) y Japón (7,2 %).

Aunque se han puesto en marcha muchas medidas para evitar verse inundados por el acero de importación, y en particular chino (en 2025 eran cerca de 400 las que seguían en vigor puestas en marcha desde 2016), el análisis de la OCDE sugiere que en realidad son puenteadas.

Es verdad que las importaciones directas procedentes de China han disminuido, pero al mismo tiempo se ha constatado que las exportaciones chinas han crecido a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Sobre todo, han aumentado en un 300 % las ventas de acero chino semiterminado al sudeste asiático, lo que sugiere que desde allí una vez transformados esos productos son reexportados para no aparecer como acero chino.

La OCDE afirma estar trabajando para reforzar la cooperación internacional y abordar las "causas profundas" de esta crisis de exceso de producción con un foro que está elaborando un nuevo "marco global de acción común" para 2026.

En paralelo, su comité del acero se dedica al seguimiento y el análisis de la situación con herramientas para supervisar las importaciones y detectar movimientos que hacen sospechar maniobras para evitar las medidas comerciales.