Ordenan prisión preventiva para alcalde de Ecuador detenido por presunto lavado de activos

Así lo confirmó la Fiscalía este jueves, que detalló que los otros siete arrestados por la misma causa también cumplirán prisión provisional.

Según detalló este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación que derivó en la detención de Villacís determinó que la empresa Reypezpacific S.A., de la cual el alcalde de Esmeraldas tiene el 98 % de acciones, presuntamente "mantenía vínculos con personas y compañías investigadas por lavado de activos".

Entre esas compañías figura Pezymar Export S.A.S., "actualmente procesada por ese delito y relacionada directamente con Flavio Leonardo Briones Chiquito alias 'Mexicano', cabecilla de Los Lobos (grupo criminal), y Mendoza Tuárez Génesis Michelle, ambos asesinados en Manta en 2025".

Según las pesquisas, la estructura habría obtenido en torno a 17 millones de dólares de origen presuntamente ilícito e intentado ocultarlos mediante empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) identificó transferencias por cerca de 7 millones de dólares a distintos beneficiarios.

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Además de Villacís, entre los detenidos también figuraban Jorge Bolívar P.G., juez del Consejo de la Judicatura en el municipio de Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), y el exjuez Kleber Andrés S.T.

Asimismo, Luis Jheovanny R.T., quien se presuntamente se benefició de dinero en efectivo producto de una acción de protección empleados contra la empresa pública Petroecuador; Juan Alberto L.C., abogado en ese caso, y Diego Geovanny M.T., funcionario de la Unidad Judicial de la ciudad de Atacames (Esmeraldas).

También se arrestó a Carol Zuleyka L.H., funcionaria de una ONG y de la alcaldía de Esmeraldas y a Jonathan Geovanny M.B., funcionario de la Unidad Judicial de Atacames.

Además, Reimberg vinculó a algunos de estos detenidos con un incendio que hubo el pasado mes de marzo en la refinería de Esmeraldas, la más importante de Ecuador, que obligó al país a incrementar las importaciones de diésel y naftas para abastecer la demanda nacional.

"No fue ningún accidente, fue un acto que se cometió para afectar a los ecuatorianos por montos superiores a los cien millones de dólares", dijo.