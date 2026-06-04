Padura reconoce que le retiene "todo" de Cuba para continuar viviendo en la isla

Padura realizó estas declaraciones a los periodistas en la ciudad de Ávila (centro) minutos antes de impartir una conferencia.

El escritor cubano, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, presentó su última novela 'Morir en la arena' (Tusquets, 2025), un trabajo que está ambientado en su país natal.

Preguntado por lo que le retiene allí, Leonardo Padura dijo que "todo", antes de realizar un repaso por lo que supone esa afirmación: "El hecho de que soy cubano y tengo ahí mi ambiente, mi medio, mi lengua, mi casa, mi madre".

Tras apuntar que le gustaría vivir prácticamente en cada ciudad que visita, el novelista precisó que "eso de pensarlo y sentirlo es una cosa y de intentarlo es otra".

"No lo he intentado hasta ahora", afirmó en medio de una gira promocional que el viernes le llevará a la Feria del Libro de Madrid, antes de continuar con las presentaciones en Portugal y Grecia, tras haber llegado de Francia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su punto de vista, la promoción es "una parte importante del trabajo", teniendo en cuenta lo que supone de "cercanía con los lectores", algo que le interesa "mucho", aseguró.

En este sentido, recordó la diferencia de la primera vez que presentó 'Máscaras' en España en 1997, de la mano del "mejor presentador del mundo", en referencia al español Manuel Vázquez Montalbán, con la actualidad.

En aquella ocasión fueron a verle "catorce personas", de las cuales "doce acudieron a ver a Vázquez Montalbán", mientras que actualmente llena salas, algo que es "muy satisfactorio", por lo que resulta de relación con los lectores, comentó.

"En el caso de España, no me extraña", dijo. "Desde que estoy viniendo aquí, he sentido que este es un espacio que ha sido muy importante para mí. Mi editorial está aquí, los productores de cine con que he trabajado están aquí, el periódico en el que estoy escribiendo está aquí. Si no tuviera la plataforma de España, no tendría un espacio para hacer mi trabajo".

"Y si no tuviera los lectores de España, tampoco pudiera haber hecho ese trabajo, porque gracias a los lectores es que tengo editorial, tengo productores y tengo periódicos", admitió el autor de novelas como 'El hombre que amaba a los perros' o 'Hereje'.